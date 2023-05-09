2023/05/09 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم قضائية...

ظهرت المقالة العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم قضائية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم قضائية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم قضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).