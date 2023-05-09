2023/05/09 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مديري صحة نينوى سابقاً ومستشفى القيارة الحالي أولاً على المسلة.

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