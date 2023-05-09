ناشطون : منذ بداية أبريل يغادر نحو 10 ايزيديين العراق يومياً

2023/05/09 | 17:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار “الناس تنتظر الربيع للإستمتاع و الخروج و قضاء وقت الراحة بين الوانه الا أننا ننتظر الربيع لكي يصبح الجو مناسباً للهجرة بطرق غير شرعية للخلاص من جحيم العراق”.مع كل ربيع و بعد الابادة الأيزيدية في عام2014 يركب مجاميع كبيرة من الأيزيدية موجات الهجرة الدول الأوروبية بحثاً عن …

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