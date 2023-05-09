منظمة اللاجئين الدولية تدين ما يتعرض له الايزيدية من خطابات كراهية

2023/05/09 | 17:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدر نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية للبرامج والسياسات هاردين لانغ بيانا للراي العام يدين فيه ما يتعرض له الايزيدية في العراق و إقليم كردستان من خطابات كراهية ممنهجة.وقال لانغ في البيان،”واجه الايزيديون عقودًا من الاضطهاد، ففي عام 2014 ، أطلق تنظيم الدولة الإسلامية حملة من العنف والانتهاكات الجماعية ضد …

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