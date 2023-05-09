2023/05/09 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسيم قرعة كأس آسيا 2024.وتتجه كل الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال حفل القرعة النهائي للبطولة الأهم على مستوى المنتخبات في القارة، ظهر الخميس المقبل.ومن المؤمل أن يغادر ممثلي العراق المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم ومدرب أسود الرافدين خيسوس […]

ظهرت المقالة تحديد موعد مغادرة وفد العراق إلى الدوحة لحضور قرعة كأس آسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد مغادرة وفد العراق إلى الدوحة لحضور قرعة كأس آسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد مغادرة وفد العراق إلى الدوحة لحضور قرعة كأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).