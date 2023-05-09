2023/05/09 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين، فيما انهى تقرير ومناقشة خمسة مشاريع.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مجلس النواب صوت على مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يُصوت على قانونين ويرفع جلسته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُصوت على قانونين ويرفع جلسته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُصوت على قانونين ويرفع جلسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).