ميسي في السعودية.. تفاصيل الصفقة

2023/05/09 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن انتقال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الملاعب السعودية بات قريبا، بعدما أشار تقرير جديد من وكالة فرانس برس إلى أن صفقة الانتقال "الاستثنائية" تمت بالفعل.

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