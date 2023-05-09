مع ضبط شحنات ضخمة.. مجلس الصحة الخليجي يحذر من مخاطر الكبتاغون

2023/05/09 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مجلس الصحة الخليجي من مخاطر تناول حبوب الكبتاغون المخدرة، وسط الأنباء المتواترة عن ضبط شحنات ضخمة من هذه الحبوب في نطاق دول الخليج.

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