استقدام مديري صحة نينوى سابقاً ومستشفى القيارة الحالي

2023/05/09 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب معمل أوكسجين غير صحي.

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