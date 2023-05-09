مبالغ تحويلات بغداد الى كردستان تتجاوز تريليون دينار في 4 أشهر

2023/05/09 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، الثلاثاء، عن مجموع المبالغ المحولة الى كردستان منذ بداية 2023.

وقال سند في تغريدة أن "مجلس الوزراء وبشكل طارئ قرر تحويل 400 مليار دينار ثالثة لاقليم كُردستان"،ـ مبينا أن "المبالغ المحولة خلال عام 2023 ترليون و200 مليار دينار على شكل قرض من المصارف الحكومية".

وأشار الى أن "التصدير عن طريق الاقليم متوقف بسبب قرار المحكمة الدولية وسيتم صرف الحصة كاملة عند اقرار الموازنة".

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