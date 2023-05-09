سروة عبد الواحد: قانون حرية التعبير من أفضل النسخ التي وردت الينا

2023/05/09 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية

سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، ان

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي

والإجتماع والتظاهر السلمي من افضل

النسخ التي وردت الى مجلس النواب الى

هذه اللحظة وهذا الانتص

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