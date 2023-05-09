بغداد تلغي تظاهرة مناوئة لتركيا حشد لها أنصار لـ

2023/05/09 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عراقي كردي في محافظة

السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق

شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن

إلغاء تظاهرة كبيرة كان يعتزم القيام

بها أنصار حزب العمال الكردستاني، وسط

مدينة السليمانية أمس الإثني

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