قيادي في الاطار يكشف عاملا مهما يشترك به المدراء العامون المقالون - عاجل

2023/05/09 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، وجود عامل مشترك "مهم" بين عدد كبير من المدراء العامين الذي صدر امر باقالتهم واستبدالهم.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تحديد موعد اعلان اسماء من سيجري تغييرهم من المدراء العاميين في 6 وزارات حكومية سيكون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر"، مرجحا أن "يكون الوعد بداية الاسبوع المقبل او بعده على ابعد تقدير".

واضاف، ان "قوائم الاسماء مكتملة منذ اسبوع"، مبينا ان "اسماء المدراء الذي سيتم استبدالهم تشترك في نقطة مهمة وهي وجودهم في مناصبهم لفترات زمنية طويلة بعضهم اكثر من 10 سنوات وهذا مخالف للتعليمات، بالاضافة الى وجود سلبيات اخرى تم تدوينها في قوائم التقييم الشامل".

واشار الى ان "قوائم تغيير المدراء لن تتوقف على وجبة واحدة بل هناك وجبات اخرى ستعلن تباعا وستشمل كل وزارات الدولة دون استثناء".

وكان مجلس الوزراء قد صوت على اقالة واستبدال 57 مديرا عاما في عدد من الوزارات كوجبة اولى ستشمل 400 مدير عام في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، بعد القيام بتقييمهم من قبل لجنة مختصة.

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