2023/05/09 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة غاز الجنوب، عن قرب افتتاح جسر الزبير الجديد في محافظة البصرة والمنفذ بأشراف وزارة النفط.

وقال مدير هيأة المشاريع والصيانة في غاز الجنوب منذر عبد الواحد لـ(بغداد اليوم)، ان :"وزير النفط حيان عبد الغني سيفتتح الجسر قبل نهاية الشهر الجاري حيث سيساهم هذا الجسر بفك الاختناقات المرورية وسيخدم المناطق الرابطة بين مركز المحافظة وقضاء الزبير والنواحي التابعة له".

وبين، ان "وزير النفط وجه بسرعة إكمال المشروع بعد تلكأ دام ثمان سنوات وبتالي بات الأمر ملزم لاكماله وافتتاحه وإنهاء معاناة المواطنين الذين يتأخرون لساعات كثيرة في بداية الصباح وبعد انتهاء الدوام الرسمي".

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. افتتاح جسر الزبير الجديد في البصرة نهاية الشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. افتتاح جسر الزبير الجديد في البصرة نهاية الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).