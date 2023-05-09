الزراعة تعلن توقعاتها بشأن إنتاج الحنطة هذا العام

2023/05/09 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الزراعة، الثلاثاء، توقعاتها بشأن إنتاج محصول الحنطة هذا العام في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “توقعاتنا بأن يصل إنتاج الحنطة هذا العام إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون طن، وهذا المعدل هو ضعف ما أنتجه العراق خلال العام الماضي”.

وأضاف الخزاعي أنَّ “هذه المعدلات تحسب للقرارات الجريئة التي اتخذتها وزارة الزراعة في زيادة خطة المساحات المزروعة، على الرغم من الحديث عن تجاوز الوزارة الخطوط الحمر بشأن الخطة الزراعية وأزمة المياه التي تعيشها البلاد”.

وأضاف أنَّ “قرار وزارة الزراعة بشأن زيادة مساحات الخطة الزراعية واجه انتقادات حتى وصفها البعض بالمجازفة، إلا أنَّ وفرة الأمطار هذا العام ساهمت بشكل كبير في تحقيق جميع ريات المحاصيل الزراعية وإنجاح الخطة الزراعية الشتوية”.

من جهته، ذكر مدير عام الشركة العامة لإنتاج الحبوب التابعة لوزارة التجارة حيدر نوري، للصحيفة ذاتها، أنَّ “الموسم التسويقي بدأ في محافظات الوسط والجنوب، وحتى الآن وصل تسويق الإنتاج إلى نصف مليون طن”.

وتابع نوري أنَّ “موسم الحصاد في ديالى وكركوك وصلاح الدين والمحافظات الشمالية، سينطلق خلال حزيران وذلك لبرودة الأجواء في تلك المحافظات، فيما ستصل ذروة التسويق في شهر آب المقبل وسيكون نهاية الموسم التسويقي أيضاً”.

وأوضح أنَّ “جميع مخازن الوزارة والصوامع الخاصة بها قادرة على استيعاب أي كميات ترد إليها”، لافتاً إلى أنَّ “تحديد الكمية التي ستحتاج إليها البلاد من الحنطة سيحسم بعد انتهاء الموسم التسويقي عبر كميات دقيقة في المخازن ليتم استيراد المتبقي من مناشئ عالمية”.

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