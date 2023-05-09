التربية تنهي استعداداتها لامتحانات الصفوف غير المنتهية

2023/05/09 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهت وزارة التربية جميع استعداداتها اللوجستية لامتحانات الصفوف غير المنتهية التي سيشارك فيها نحو ثلاثة ملايين طالب وطالبة ضمن المدارس الثانوية والتعليم المهني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في حوار متلفز إنّ “الامتحانات الشفوية ستبدأ قبل أسبوع من انطلاق الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي، تليها الامتحانات التحريرية بالموعد المحدد أعلاه والتي تنتهي في الـ 27 من الشهر نفسه، فيما سيكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات”.

وأضاف السيد، أنَّ “وزارة التربية تعمل على توفير جميع الإمكانيات لتهيئة الأجواء الامتحانية، من خلال التنسيق مع باقي الوزارات عبر اللجان الخاصة، لتوفير الأمور اللوجستية الخاصة بها”.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية، الى “عدم وجود تغيير بمواعيدها المحددة في الـ 17 من أيار الحالي”.

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