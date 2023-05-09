اختطاف وتعذيب وابتزاز.. الإطاحة بشبكة تهرب العمالة الأجنبية إلى العراق

2023/05/09 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تقوم بتهريب العمالة الأجنبية إلى العراق.

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