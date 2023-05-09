2023/05/09 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع العراق والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا داعش.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “بتوجيه الوزير صالح مهدي الحسناوي، وقعت الوزارة اتفاقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لضحايا داعش..



العراق والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتقديم الدعم الصحي والنفسي المركز الخبري الوطني.

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