2023/05/09 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mdFFGWmvMpo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجل أعمال يهدي شقة كبيرة وغالية الثمنِ لفنانٍ عراقيٍ وآخرون يمتعضون | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رجل أعمال يهدي شقة كبيرة وغالية الثمنِ لفنانٍ عراقيٍ وآخرون يمتعضون | برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).