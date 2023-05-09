الدوري السويسري.. لاعب يعيد

2023/05/09 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة كرة قدم بين نادي بازل ونظيره زيورخ، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري السويسري الممتاز، حالة مثيرة للجدل بين أحد اللاعبين والحكم.

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