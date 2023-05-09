اعتقال 13 متهمًا بإثارة مشاجرة مسلحة في قضاء الدير بالبصرة

2023/05/09 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 13 متهمًا بإثارة مشاجرة مسلحة في قضاء الدير.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعد ورد معلومات بحصول مشاجرة مسلحة في ناحية الشافي التابعة الى قضاء الدير على الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة الدير مركز الشافي بالآشتراك مع […]

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