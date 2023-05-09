موسكو تستضيف اجتماع

2023/05/09 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة التركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سوف يلتقي وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، في موسكو، من أجل بحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

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