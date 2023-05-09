دربي حاسم لقطبي مدينة ميلانو في دوري أبطال أوروبا

2023/05/09 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو (أ ف ب) – يستعد ميلان الإيطالي لخوض أبرز دربي محلي له منذ عقود بمواجهة القطب الثاني لمدينة ميلانو إنتر، حيث يلتقي اثنان من أعرق الأندية الأوروبية الأربعاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.يترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في […]

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