2023/05/09 | 18:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مجد الخضر: "في ليلة وضحاها صرت أب ل5 أطفال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Zp5GANO2ugM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مجد الخضر: "في ليلة وضحاها صرت أب ل5 أطفال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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