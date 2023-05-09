العتبة الحسينية المقدسة تفتتح دورات تقوية لطلبة المدارس الأكاديمية في محافظة الموصول

2023/05/09 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مركز الصادق الأمين الثقافي غرب

نينوى التابع لقسم الشؤون الدينية في

العتبة الحسينية المقدسة دورات تقوية

لطلبة المدارس الأكاديمية لمرحلتي

السادس الإعدادي والثالث المتوسط،

وقال الشيخ خليل العلياوي

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