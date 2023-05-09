بالتعاون مع شركة يابانية.. افتتاح أكبر وأحدث مركز للتدريب النفطي في البصرة 

2023/05/09 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النفط ، الثلاثاء،: افتتاح أكبر وأحدث مركز للتدريب النفطي في البصرة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس في بيان تلقته /المعلومة/ ان "الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لعملية تدريب وتأهيل وتطوير قدرات العاملين في القطاع النفطي"، مشيراً الى "اهمية هذا المركز الذي يضم قاعات وورش تدريبة حديثة ويشرف عليه خبراء عالميين ، في تحقيق اهداف تطوير وتنمية الموارد البشرية واعداد وتاهيل العاملين في مجالات العمل النفطي التخصصي".

من جانبه قال مديرعام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان "هذا المركز يأتي ثمرة جهد وتعاون الوزارة مع شركة JGC اليابانية التي تقوم بتنفيذ عقد مشروع الـ "FCC"،والذي تضمن عقد إنشاء أكبر مركز تدريب مهني في المنطقة، حيث يتم إنشاء هذا المركز في البصرة ، ويتيح الفرصة للعاملين في القطاع النفطي لتطوير مهاراتهم بإشراف مدربين عالميين".

واضاف ولي ان "المركز يستوعب اكثر من 140 متدرب ، يتم تدريبهم وفق احدث البرامج العالمية المتقدمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها".

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