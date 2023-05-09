شنيشل يجهز قائمة من 50 لاعباً للمشاركة في استحقاقات آسيوية وعربية

2023/05/09 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكَّد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الثلاثاء، أنه جهز قائمة مؤلفة من 50 لاعبًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في يونيو/حزيران المقبل، ودورة الألعاب العربية بالجزائر في يوليو/تموز من العام الجاري.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، تحت 23 عامًا، مع مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي للتداول حول المشاركات المقبلة.

وقال مدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل: "اجتماع اليوم كان لمناقشة قائمة المنتخب المبدئية المؤلفة من 50 لاعبًا لإعلانها في الوقت المحدد".

وأضاف شنيشل في تصريحاته لموقع الاتحاد: "الجهاز التدريبي أصبح يمتلك رؤية عن اللاعبين المُراد اختيارهم للمشاركة في بطولة غرب آسيا".

وأوضح "نعمل على أن يكون المنتخب الأولمبي رافداً مهماً للمنتخب الوطني، ومحطة مهمة لاكتساب اللاعبين خبرة المباريات، وخطوة لتواجد نخبة من اللاعبين المحترفين".

يذكر أن بغداد وكربلاء يستضيفان بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا للمدة من 12 وحتى ‎20 يونيو/حزيران المقبل بمشاركة 9 منتخبات يتم توزيعها على 3 مجموعات.

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