2023/05/09 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة، تتضمن معايير ترشيح ذوي المناصب العليا.وذكر بيان لمكتبه تلقاه /المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص مقررات الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص مقررات الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص مقررات الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).