2023/05/09 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن ديالى ستبقى عصيةً على الإرهاب ولن نسمح بعودة الطائفية لها.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” العامري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: ستبقى ديالى عصيةً على الإرهاب ولن نسمح بعودة الطائفية لها المركز الخبري الوطني.

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