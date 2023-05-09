مقترح نيابي لتخفيض ضريبة فواتير الهاتف والانترنيت

2023/05/09 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، الثلاثاء، عزمها طرح تخفيض أسعار فواتير الانترنيت وأسعار كارد الهاتف خلال استضافتها لوزيرة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة الى ان تخفيض الضريبة يتطلب ادراج فقرة في الموازنة.

وقال رئيس اللجنة زهرة البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “لجنتها تعتزم خلال الجلسات المقبلة استضافة وزيرة الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة تخفيض أسعار الانترنيت وكذلك كاردات الهاتف “.

واضافت ان “تخفيض ضريبة المبيعات على بطاقات التعبئة يتطلب وضع فقرة في موازنة 2023”، وأشارت إلى أن ” لجنة الاتصالات تتلقى العديد من الشكاوى حول عدم وجود التزام حقيقي بتخفيض أسعار كاردتات من قبل أصحاب الشركات “،

وتابعت أن “لجنتها تبذل جهودا في تحسين خدمات شركات الهاتف النقال والعمل على تخفيض الضرائب المفروضة على المواطن “.

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