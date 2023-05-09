دون شروط.. الاتحاد يعود لاجتماعات حكومة إقليم كردستان

2023/05/09 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، بعودة وزراء الاتحاد الوطني المقاطعين لاجتماعات حكومة إقليم كردستان بعد انقطاع دام لأكثر من شهر.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قوباذ الطالباني اتفقا امس على تصفير الخلاقات بينهما والانطلاق من جديد ووضع مصلحة الإقليم فوق كل المصالح”.

وأضاف، ان “رئيس الإقليم ونائبه اكدا خلال اجتماعهما امس الاثنين، على تشكيل لجان لحل المشاكل والخلافات بين الطرفين مع الالتزام بموعد انتخابان برلمان إقليم كردستان”.

ولفت السورجي، الى، انه “جرى الاتفاق على عودة طالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى جلسات مجلس وزراء الإقليم”.

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