2023/05/09 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحل المعرقلات التي...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بحل المعرقلات التي تواجه عمل الاتحادات الرياضية أولاً على المسلة.

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