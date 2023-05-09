فيديو يرصد تعنيف طفل بـ

2023/05/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خرق واضح للدور الأبوي ..أب في أحد احياء محافظة صلاح الدين يقدم على تعذيب ابنه عبر تعليقه من قدميه و تعنيفه!!

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