الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة.. ومقتل فلسطينيين اثنين

2023/05/09 | 19:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاحه الجوي شن غارة جوية استهدفت "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية" في خان يونس بجنوبي قطاع غزة.

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