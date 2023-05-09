2023/05/09 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل البرلمان العراقي ..شاهد آخر مستجدات الجلسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من داخل البرلمان العراقي ..



شاهد آخر مستجدات الجلسة قناة التغيير الفضائية.

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