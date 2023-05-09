شاهد بالفيديو.. من داخل البرلمان العراقي .. شاهد آخر مستجدات الجلسة

2023/05/09 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0VTScaCER5Q

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