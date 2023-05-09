أزمة جديدة تلقي بظلالها على تحضيرات شباب العراق لمونديال الأرجنتين

2023/05/09 | 19:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق حصدوا وصافة بطولة آسيا (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يواصل منتخب شباب العراق تدريباته على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، وذلك استعداداً لنهائيات كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في الـ20 من شهر مايو/ أيار الجاري.

وأربك الجانب الأرجنتيني جدول تحضيرات "ليوث الرافدين"، بعد رفضه منح وفد منتخب العراق تأشيرات دخول إلكترونية، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم، كما كان متفقاً عليه سابقاً.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال قحطان المالكي المنسق الإعلامي لمنتخب شباب العراق، الثلاثاء: "كان من المفترض أن يمنحنا الجانب الأرجنتيني تأشيرة دخول إلكترونية، لكنه قبل يومين امتنع عن ذلك، مما تسبب في إرباك كبير لجدول تحضيرات منتخب الشباب".

وأضاف في تصريحاته "ما زاد الوضع صعوبة، هو عدم وجود سفارة أرجنتينية في العراق، ولا حتى لدينا سفارة عراقية هناك، فبالتالي أوقعنا الجانب الأرجنتيني في حرج كبير.



كان من المفروض أن يكون أكثر مرونة، خصوصا أنهم سيستضيفون بطولة مهمة".

وأردف في حديثه بالقول "اتجهنا إلى فيفا الذي أكد لنا أنه سيوجه لنا دعوة وسيخاطب الجانب الأرجنتيني من أجل ذلك، ونحن الآن ننتظر رد المستضيف على الاتحاد الدولي الذي سيبلغنا من أجل التوجه إلى إحدى سفارات الأرجنتين في دول الجوار؛ الأردن أو تركيا".

وختم حديثه بالقول "المدير الإداري للمنتخب شباب العراق في انتظار هذا الكتاب من أجل إكمال تفاصيل حجز الطيران.



ما حصل سيؤخر وصولنا إلى الأرجنتين الذي كان من المقرر أن يكون في 15 أو 16 من الشهر الجاري، وبهذا الوضع علينا انتظار التأشيرات وربما تتأخر ليوم 17 و18، بالإضافة إلى أن الرحلة ربما تستمر 16 ساعة من العراق إلى الأرجنتين".

يُذكر أن منتخب "ليوث الرافدين"، الذي يعاني من أزمة ضبابية مشاركة لاعبيه المحترفين، وعلى رأسهم زيدان إقبال لاعب مانشتسر يونايتد الإنكليزي، سيواجه في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم منتخب أوروغواي يوم 22 من هذا الشهر، وبعد ذلك سيقابل تونس في 25 من نفس الشهر، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام المنتخب الإنكليزي في 28 من الشهر نفسه.

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