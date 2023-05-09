2023/05/09 | 19:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بنك كندا إن المشاورات حول ما يود الكنديون رؤيته في عملة الدولار الرقمية التي يتم التخطيط لطرحها، متاحة عبر الإنترنت من 8 مايو حتى 19 يونيو.مع ذلك، يلاحظ البنك المركزي أن قرار إطلاق نسخة رقمية من الدولار الكندي لا يزال في أيدي البرلمان ولن يتم تغيير العملات المعدنية والأوراق النقدية بعد.بالمقارنة مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تفاصيل العملة الرقمية الكندية القادمة وفقا لبنك كندا شبكة القيقب الدولية.

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