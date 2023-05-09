نفي لخبر اكتمال صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي

2023/05/09 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان – وكالات: نفى خورخي، والد ليونيل ميسي، الثلاثاء، الانباء المتداولة حول انتقال نجم باريس سان جيرمان، الى نادي الهلال السعودي، بعدما انتشرن الانباء بان ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.وقال خورخي، في بيان رسمي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن […]

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