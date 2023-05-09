2023/05/09 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الزي العسكري للقوات المسلحة العراقية أو القيافة العسكرية هو لباس موحد يرتديه منتسبو القوات الأمنية بمختلف صونفها الذين يتميزون بها عن باقي أفراد الشعب.

ورغم جهود المؤسسة العسكرية على إحياء معمل الخياطة العسكري وبمنتوج لا يقل جودة عن الزي المستورد الأجنبي ان لم نقل يضاهيه الا انه يواجه الاهمال بعدم الاقبال عليه واقتنائهى من أبناء القوات المسلحة أنفسهم.

وما يعزز ذلك ظهور منتسب بمقطع فيديو وثق فيه رداءة الملابس العسكرية التي تم تجهيزها من مناشئ صينية.

وطالما شكت المصانع والمعامل الحكومية والأهلية في العراق من عزوف الاقبال على منتجاتها العسكرية بسبب خلل التعاقد مع الوزارات الامنية واللجوء الى الصناعة الأجنبية "الرديئة"، لكنها تؤكد استعدادها الكامل للتجهيز.

وفي الحكومة السابقة أصد رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله توجيها بتوحيد القيافة العسكرية لكافة ضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، وفق أمر من القائد العام للقوات المسلحة تشمل ضباطاً ومراتب.

وحددت رئاسة الأركان القيافة بالبدلة ذات اللون الخاكي والرتب تكون معدنية بالنسبة لـ (الضباط) وأن تكون قيافة قطاعات الميدان كافة، البدلة ذات اللون المرقط الارمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيافة العسكرية العراقية.. عزوف عن الجودة المحلية وهرولة للأجنبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيافة العسكرية العراقية.. عزوف عن الجودة المحلية وهرولة للأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).