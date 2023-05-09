تحديد معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل مجلس الوزراء

2023/05/09 | 19:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب.

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