2023/05/09 | 19:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sfsNWJ9qnhM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || دائرة الاصلاح العراقية .. ترد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || دائرة الاصلاح العراقية .. ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).