إسرائيل تعلن تنفيذ غارة جديدة ضد خلية لـ

2023/05/09 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الحركة الفلسطينية.

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