2023/05/09 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، من دخول البلاد في معادلة غير محسوبة في حال استمرار العجز المالي في الموازنة وحدوث انخفاض في أسعار النفط.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “بقاء العجز في قانون الموازنة سيدخل البلاد في مغامرة غير محسوبة مع استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا”.

وأضاف ان “نسبة العجز تبلغ اكثر من 20 بالمئة وهو رقم يعد الأكبر على مدى السنوات السابقة، كما انه يخالف قانون الادارة المالية”، مشيرا الى ان “أي ركود او انهيار في أسواق النفط سينعكس سلبا على الموازنة الاستثمارية”.

وبين ان “تخصيص أموال انفجارية في الموازنة التشغيلية بحاجة الى مراجعة دقيقة من اللجنة المالية النيابية، والعمل على تخفيض النفقات واجراء المناقلات من دون المساس بالتخصيصات المدرجة للمشاريع الخدمية والصحية والطاقة وغيرها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير اقتصادي من عجز الموازنة: يدخل العراق في معادلة خطيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير اقتصادي من عجز الموازنة: يدخل العراق في معادلة خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).