2023/05/09 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، الثلاثاء، حسم ملف الموازنة من قبل اللجان المعنية وتقديمه للتصويت يوم العاشر من ايار الجاري، لافتا الى ان الموازنة تحتاج الى وقت اكثر من اجل تخفيض العجز الموجود فيها.

وقال الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الجنبة السياسية لاتعمل كثيراً بموضوع الموازنة، خصوصا ان التركيز ينصب حاليا على الامور الفنية في هذا الملف، اذ تواصل اللجان المختصة اعمالها لحسم الموازنة”.

واضاف ان “هناك عجز ضخم في الموازنة وتم استدعاء المحافظين والمسؤولين في الدولة من اجل مناقشتهم وتخفيض عجز الموازنة الى مستويات طبيعية على الرغم من حاجة المحافظات للمبالغ كونها لم تحصل على تخصيصات تلبي الاحتياج”.

وبين ان “اللجان المختصة تواصل عقد اجتماعاتها من اجل حسم ملف الموازنة، الا انه من المستبعد جداً ان يحسم بالكامل يوم غد العاشر من ايار الجاري بل انه سيحتاج الى وقت اطول من ذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تستبعد حسم ملف الموازنة الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تستبعد حسم ملف الموازنة الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).