2023/05/09 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء،على قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا.وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “العبودي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يقرر إعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا المركز الخبري الوطني.

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