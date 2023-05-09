الأمم المتحدة: الحرب في السودان شردت أكثر من 700 ألف شخص

2023/05/09 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تسببت بتشريد أكثر من 700 ألف شخص، في وقت فشلت مفاوضات تجري في السعودية منذ […]

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