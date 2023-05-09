قتلاه والقياه في البئر.. الكشف عن جريمة قتل في نينوى

2023/05/09 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن كشف جريمة قتل نفذها شخصان وقاما بإلقاء الجثة في بئر مهجور.

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