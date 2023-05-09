ميقاتي يدعو السوداني لزيارة لبنان.. ووعد بتلبيتها في

2023/05/09 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعوة من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي لزيارة بيروت.

وسلم ميقاتي دعوته عبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي يزور بيروت حاليا.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأسدي ألتقى ميقاني ونقل له تحيات السوداني، وتمنيات الحكومة، والشعب العراقي لشعب، وحكومة لبنان بالاستقرار، مؤكداً حرص العراق على تقديم الدعم الكامل للبلد الشقيق لتجاوز ازمته".

وأشار الأسدي الى "طلب لبنان زيادة حصة النفط الاسود الممنوح اليه،" مبيناً ان "الامر قيد الدراسة الفنية والتقنية، مشدداً على استمرار الدعم للبنان على جميع الاصعدة".

كما عبر وزير العمل "عن الاستقرار الذي يشهده العراق بعد تشكيل الحكومة الحالية، وانه مقبل على طفرة في مجال الاستثمار، وخاصة في مجال الاسكان، والاعمار، والبناء،" لافتاً الى انه "يمكن للمستثمرين اللبنانيين الاسهام والمشاركة في هذه المجالات".

ولفت البيان الى انه "وفي ختام اللقاء حّمل رئيس الوزراء اللبناني وزير العمل دعوة للسوداني لزيارة لبنان، فيما اكد الاسدي حرص رئيس الحكومة العراقية على تلبية الدعوة، والاستعداد لهذه الزيارة في أقرب وقت".

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