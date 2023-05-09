عبد الغني: داعمين لتطوير الصناعات بمختلف قطاعاتها

2023/05/09 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المرمز الخبري الوطني أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن وزارته داعمة لتوجه الحكومة في تطوير واقع الصناعات بمختلف قطاعاتها وتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة.وقال عبد الغني في تصريح تابعه / […]

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